عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية ، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وأطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، بدءًا من يوم الخميس الذي يوافق 30 من حزيران الجاري، وحتى عيد الأضحى.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.