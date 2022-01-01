  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الإثنين 20 يونيو 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية ، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وأطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، بدءًا من يوم الخميس الذي يوافق 30 من حزيران الجاري، وحتى عيد الأضحى.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.

#مستوطنون #المسجد الأقصى #القدس #باب المغاربة

الأكثر قراءة اليوم

"جيروزالم بوست" الاسرائيلية تشن هجومًا حادًا ضد الملك عبد الله ووزير خارجية الاردن السابق "المعشر"

سرايا القدس تصدر تنويهاً مهماً لمواطني قطاع غزة بخصوص مناورة "عزم الصادقين"

موسكو: مقتل 9 إسرائيليين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني

أسعار صرف العملات

الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير دولة خليجية

معهد ستوكهولم : 4 دول عربية تشتري ربع واردات العالم من السلاح

بعد وضعيّة “عناق حميم” جمعت ماكرون بنظيره الأوكراني.. الخارجية الروسية تعلق وتتهكم

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة : السفر عبر معبر رفح الثلاثاء والأربعاء للحجاج فقط ..

8310ec553b06758d283ee69d460d3fdc

وفد رجال أعمال مصريين يصل إسرائيل لأول مرة منذ عقد من الزمن

دبلوماسيٌّ أمريكيٌّ لـ(هآرتس): زيارة بايدن لن تخلق حلفًا استراتيجيًّا يضم اسرائيل ودول عربيّة

بدء مناورات "عـزم الصـادقين " التي تنفذها "سـرايا القدس"

صحيفة.. المقاومة بغزة أرسلت رسائل ميدانية وشفهية للاحتلال وهي كالتالي ..

الاتصالات الفلسطينية