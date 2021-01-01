رحيل 5 لاعبين عن صفوف اتحاد خانيونس

غزة / سما /

أكد خمسة لاعبين رحيلهم عن صفوف نادي اتحاد خانيونس, عقب نهاية مشاركتهم مع الفريق في دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم.



وانتهت عقود الخماسي أدهم القاضي وباسل أبو بطنين وعدي الغلبان ومحمود شيخ العيد وحازم شكشك مع "الطواحين", بعدما ظهروا برفقة النادي خلال الموسم الحالي 2021-2022.



وشكر الخماسي في أحاديث منفصلة عبر منصات التواصل الاجتماعي, إدارة نادي اتحاد خانيونس وجماهيره على الدعم الذين تلقوه في المباريات.



يشار إلى أن اتحاد خانيونس أنهى الموسم الكروي الأخير في المركز الثالث لدوري الدرجة الممتازة برصيد 38 نقطة.