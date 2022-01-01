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"الحوانين" يواصل مسلسل تجديد عقود لاعبيه

الإثنين 20 يونيو 2022 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الحوانين" يواصل مسلسل تجديد عقود لاعبيه



غزة / سما /

واصل نادي بيت حانون الرياضي, مسلسل تجديد عقود لاعبيه, استعدادا للموسم الكروي القادم 2022-2023.

وأكد بيت حانون الرياضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", بقاء الثنائي ناجي الكفارنة ومحمد زقوت, موسما آخر مع الفريق.

وسبق لـ"الحوانين" أن أعلن قبل أيام قليلة عن تجديد عقود الثلاثي يوسف أبو زيد وعطايا جودة ومحمود عطية, بجانب المدرب محمد العماوي.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي أنهى الموسم الحالي في المركز الخامس لدوري الممتازة برصيد 34 نقطة, بفارق المواجهات المباشرة خلف خدمات رفح.
 

#بيت حانون الرياضي #الحوانين #عقود

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