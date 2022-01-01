فيديو.. الأهلي الفلسطيني يودع دوري الممتازة رسمياً

غزة / سما /

خطف شباب جباليا تعادلا قاتلا من "أنياب" الأهلي الفلسطيني (1-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم الأهلي بهدف عبر أحمد حسنين (62)، قبل أن يتعادل "ثوار الشمال" عن طريق محمد أبو حسنين (95).

ورفع "ثوار الشمال" رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، بفارق المواجهات المباشرة أمام الهلال، وبات رصيد الأهلي 20 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، ليهبط للدرجة الأولى، برفقة خدمات الشاطئ الثاني عشر والأخير (13 نقطة).