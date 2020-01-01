مبابي يكشف سبب تفكيره في الاعتزال الدولي

وكالات / سما /

كشف النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، أيقونة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سبب تفكيره في الاعتزال الدولي وعدم تمثيل منتخب فرنسا من جديد، قبل نحو عام، عقب الخروج من بطولة الأمم الأوروبية، يورو 2020، على يد سويسرا.

نويل لو جرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي، أفاد في تصريحات صحفية بأن مبابي فكر في عدم اللعب مع فرنسا من جديد بعدما خرجت فرنسا من دور الستة عشر بيورو الصيف الماضي، على يد سويسرا.

وادعى لو جرانت أن مهاجم باريس كان غاضباً بسبب قلة دعم اتحاد الكرة له، بعد إهداره ركلة جزاء حاسمة قادت فرنسا للخروج من البطولة، ليتجه مبابي إلى حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر، ليرد على تصريحات رئيس الاتحاد.

ولم ينف مبابي ما قاله لو جرانت، لكنه أوضح أن الأمر كان له علاقة بتعرضه للعنصرية، وليس بسبب تضييع ركلة الجزاء، وقال في تغريدة” حدث بالتأكيد، ولكني شرحت له أن الأمر كان يتعلق بالعنصرية وليس بسبب إهدار ركلة الجزاء”.

وأضاف مبابي في نفس التغريدة” ولكن لو جرانت اعتبر أنه لم يكن هناك أي عنصرية ضدي”