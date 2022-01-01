برشلونة يجهز عرضًا جديدًا لـ بايرن ميونخ من أجل ليفاندوفسكي

وكالات / سما /

تستمر المفاوضات بين برشلونة وبايرن ميونخ بشأن انضمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي للنادي الكتالوني خلال انتقالات الصيف الجارية.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم القادم ولم يصل لاتفاق لتجديد عقده.

المهاجم البولندي المخضرم صرّح علانية برغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، وشهدت الفترة الأخيرة توترًا في العلاقة بينه وبين ناديه.

وبحسب "TZ" الألمانية، برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد لبايرن ميونخ على أمل التوصل لاتفاق مع العملاق البافاري لحسم صفقة ليفاندوفسكي.

ويوضح التقرير أنه يجب أن يكون عرض برشلونة الجديد 50 مليون يورو، وإلا لن يترك بايرن ميونخ مهاجمه ليفاندوفسكي يرحل.

برشلونة فشل في إقناع بايرن ميونخ بقبول عرضه الأول، لكن مؤخرًا أعلن البارسا أنه سيفعل الراوفع الاقتصادية والتي من شأنها أن تسمح لهم بالاستثمار، ويأمل النادي المتعثر مالياً أن يتدفق حوالي 700 مليون يورو إلى الخزائن الفارغة في الأسابيع القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع ليفربول لحسم صفقة ساديو ماني وفقًا لما أكدته التقارير، ووصول السنغالي قد يفتح الباب أمام رحيل ليفاندوفسكي حال تلقيهم عرضا مناسبا من برشلونة.