  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سان جيرمان يفاوض بديل زيدان

الإثنين 20 يونيو 2022 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يفاوض بديل زيدان



وكالات / سما /

يسابق مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الزمن للتعاقد مع مدير فني جديد، تمهيدا لإقالة المدرب الحالي، ماوريسيو بوكيتينو.

وذكرت شبكة RMC الفرنسية أن باريس سان جيرمان يعمل بشكل متزامن في التفاوض مع زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، وكريستوف جالتيه مدرب نيس.

وأضافت أن جالتيه يبدو  الخيار المفضل للمستشار الرياضي لويس كامبوس.

وكشفت صحيفة ليكيب أن المستشار الرياضي لبي إس جي بدأ بالفعل مفاوضات رسمية مع نادي نيس، للتعاقد مع جالتيه.

كما أشارت إلى أنه بجانب محاولات استقدام جالتيه ، يحاول مسؤولو سان جيرمان أيضا إحراز تقدم في المفاوضات لجلب زيدان، الذي يقال منذ فترة طويلة أنه الخيار المفضل لملاك النادي في قطر.

وأكدت شبكة RMC أن باريس سان جيرمان في مفاوضات متقدمة بشأن زيدان، والمناقشات بشأن تعيين مدرب ريال مدريد السابق تجري جنبا إلى جنب مع المفاوضات مع نيس من أجل جالتيه.

ونوه مراسل الشبكة الفرنسية إلى رفض زيدان في وقت سابق التعاقد مع الفريق الباريسي، على الرغم من أن النادي لم يتخل عن ضمه.

يذكر أن تعاقد ماوريسيو بوكيتينو مع سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2023.

#زين الدين زيدان #باريس سان جيرمان #ماوريسيو بوكيتينو

الأكثر قراءة اليوم

بينيت: "غيرنا سياستنا تجاه غزة وهدفنا منع تعاظم قوة حماس مجددا بالتعاون مع مصر وامريكا"

موسكو: مقتل 9 إسرائيليين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالقرب من قلقيلية

الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير دولة خليجية

معهد ستوكهولم : 4 دول عربية تشتري ربع واردات العالم من السلاح

أسعار صرف العملات

طالع الاسماء ..آلية السفر عبر معبر رفح لليوم الاثنين

الأخبار الرئيسية

بدء مناورات "عـزم الصـادقين " التي تنفذها "سـرايا القدس"

صحيفة.. المقاومة بغزة أرسلت رسائل ميدانية وشفهية للاحتلال وهي كالتالي ..

سرايا القدس تصدر تنويهاً مهماً لمواطني قطاع غزة بخصوص مناورة "عزم الصادقين"

"جيروزالم بوست" الاسرائيلية تشن هجومًا حادًا ضد الملك عبد الله ووزير خارجية الاردن السابق "المعشر"

الشرطة البحرية تغلق بحر غزة امام الصيادين غدا الاثنين

الاتصالات الفلسطينية