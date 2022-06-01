فيديو.. الأهلي يخطف نقطة من قمة الزمالك

وكالات / سما /

فرض التعادل كلمته بنتيجة (2-2) على لقاء القمة بين الأهلي وضيفه الزمالك المؤجل من الجولة 20 للدوري المصري على ملعب السلام بالقاهرة.

تقدم الأهلي بهدف مبكر سجله محمد شريف في الدقيقة 12 وتعادل الزمالك بهدف المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 68 ثم أحرز محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 76 وتعادل الأهلي عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 80.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه المؤقت سامي قمصان إلى 41 نقطة في المركز الثالث وارتفع رصيد الزمالك عند 45 نقطة في الصدارة بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا بعد مباراة مثيرة بين الفريقين خاصة في الشوط الثاني.



