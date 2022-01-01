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طولكرم: وفاة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب إعاقة الاحتلال تقديم العلاج له

الإثنين 20 يونيو 2022 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: وفاة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب إعاقة الاحتلال تقديم العلاج له



رام الله / سما /

أعاقت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، وصول طاقم الهلال الأحمر من الوصول إلى أحد المنازل في ضاحية شويكة بطولكرم لنقل إحدى الحالات المرضية للمشفى، وتبين لاحقًا أنها فارقت الحياة.


وقال أحد ضباط الإسعاف، إن قوة من جيش الاحتلال كانت ترابط على دوار الجعرون عند المدخل الجنوبي للضاحية منعت سيارة الاسعاف ولفترة من الوقت من المرور تحت تهديد السلاح رغم إبلاغها بوجود حالة مرضية في المنطقة بل وأجبرت السيارة على التراجع لمئات الأمتار.


وقال الضابط إنه بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة وصل طاقم الهلال إلى المنزل الذي تتواجد به الحالة المرضية حيث تبين وفاة الشاب عبدالرحمن صبحي أبو نصرة 40 عامًا وهومن ذوي الاحتياجات الخاصة والذي كان مقررًا نقله للمستشفى.

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