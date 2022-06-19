بعد وضعيّة “عناق حميم” جمعت ماكرون بنظيره الأوكراني.. الخارجية الروسية تعلق وتتهكم

وكالات

نشرت المُتحدّثة باسم الخارجيّة الروسيّة ماريا زاخاروفا صورة عبر حسابها في “تويتر”، كانت تجمع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

واللافت في الصورة أنها كانت تجمع ماكرون وزيلنكسي بوضعيّة عناق حميم.

وهذه الوضعيّة علّقت عليها زاخاروفا بالقول: “الآن فهمت لماذا بوتين لديه مثل هذه الطاولة الطويلة”، وبدا التعليق من قبل المتحدثة الروسيّة تهكّمياً.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل نظيره الفرنسي، وقد فصل بينهما طاولة طويلة باعدت بين الرجلين، وقد أثارت في حينها الطاولة جدلاً، حول ما إذا كان تعمّد الرئيس بوتين إهانة نظيره الفرنسي بتلك الطريقة المُتباعدة.