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المجلس الوطني الفلسطيني ينعي حنا صافية عضو المجلس الوطني والمركزي

الإثنين 20 يونيو 2022 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني الفلسطيني ينعي حنا صافية عضو المجلس الوطني والمركزي



رام الله / سما /

نعى المجلس الوطني الفلسطيني البروفيسير حنا اميل صافية عضو المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني و مؤسس ورئيس سابق لجمعية "الكوبلاك" كونفدرالية مؤسسات الروابط الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي، والرئيس الفخري لها.

ونعى المجلس الوطني صافية الذي وافته المنية امس في البرازيل بعد مسيرة طويلة من العطاءوالنضال لخدمة القضية الفلسطينية وشعبه والجاليات الفلسطينية بدول امريكا اللاتينية .

وقال المجلس الزطني في بيان النعي ان صافية  كان ايضا عضو المجلس الوطني الفلسطيني سابقا، وعضو مجلس مركزي في منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 1988.

وتقدم المجلس باحر التعازي والمواساة من الدكتور عفيف صافية وال صافية الكرام بوفاة شقيقه وفقيدهم المرحوم د حنا صافية سائلين المولي عز وجل بان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان

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