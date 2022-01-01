رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاثنين، خبر استشهاد عامل جنوب قلقيلية، واصابة آخرين قرب حاجز ترقوميا في الخليل.

كما تناولت تأجـيـل محكمة الاحتلال البــت بتحويل ملف الأسير أحمد مناصرة للجنة "الإفراج المبكر".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- استشهاد عامل جنوب قلقيلية واصابة آخرين قرب حاجز ترقوميا

- الرئيس ينعى المناضل الفلسطيني العروبي اللواء مطلق حمدان "أبو فواز" ويهاتف عائلته معزيا

- العالول: دم شيرين وكل شهدائنا الذين اغتالتهم الاحتلال لن يذهب هدرا

- محكمة الاحتلال تنهي جلسة محكمة الأسير أحمد مناصرة دون قرار

*"الأيام":

- استشهاد عامل عند جدار الفصل قرب قلقيلية وإصابة آخرين في محافظتي طولكرم والخليل

- بينيت: أوقفـنـا نقل حقائـب الدولارات إلى "حماس" ونصر على هدوء مطلق

- إسرائيل: 14 وفاة و4931 إصابة بـ "كورونا" فــي 24 ســاعــــة

- هنية يدعو لتشكيل مرجعية لإعادة بناء المنظمة والانفتاح على المجتمع الدولي

- مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في الخليل ومواجهات على مدخل بيت امر

- تأجـيـل البــت بتحويل ملف مناصرة للجنة "الإفراج المبكر"

- اشتيـة: لا نثـق بالاحتلال، ونطالـب بتسـليم البندقية التي اغتيلت بها شيرين أبو عاقلة

- جامعة مستوطنة "أرئيـل" تنضـم للجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية

- وزيـر الخارجـيـة الإسرائيلـي يـزور تركيا هذا الأسبوع وسط توتر أمني

- موجة حر تجتاح جنوب أوروبا وتتجه شرقًا وحريق قرب برلين

- فرنسا: ماكرون يفقد الأغلبية المطلقة في البرلمان واليمين المتطرف واليسار يحققان اختراقا كبيرا

*"القدس":

- استشهاد عامل وبناء بؤرة استيطانية جديدة

- قادة مصر والأردن والبحرين يبحثون التطورات الاقليمية والدولية والتحديات في المنطقة

- تأبين رسمي للشهيدة أبو عاقلة بمناسبة ذكرى الأربعين

- مشروع روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

- الحاخام الأكبر إسحاق يوسف: بن غفير "أحمق ويثير الفتن"

- القوات الروسية تحتل بلدة "ميتولكين" الأوكرانية

- انفجار غامض غربي طهران