الاحتلال يصيب ويعتقل 5 مواطنين في بيت لحم

بيت لحم / سما /

أصيب فجر اليوم شابان برصاص الاحتلال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما تم اعتقال ثلاثة اخرين.

وأفادت مصادر امنية ، بأن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة إثر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، ما أدى الى إصابة شابين بالرصاص في القدم، ونقلا لاحد المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت اصاباتهما بالمتوسطة.

وأضاف المصدر، أن الاحتلال اعتقل خلال اقتحامه المخيم: كريم مصطفى الأطرش (61 عاما)، ونجله محمد (28 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

كما واعتقل الاحتلال الشاب جعفر محمد احمد عبيات (32 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه في منطقة هندازة شرق بيت لحم.