بينهم طالب ثانوية عامة وصحفي.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة فى الضفة

رام الله / سما /

أصيب شابان، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما شنت حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة.

وأفادت مصادر بإصابة شابين بالرصاص في القدم خلال مواجهات في مخيم الدهيشة، ونقلا لاحد المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت اصاباتهما بالمتوسطة.

وعرف من المعتقلين:

١. الصحفي مصعب قفيشة- الخليل

٢. فياض شبانة- الخليل

٣. المحرر فخر عاهد خلف- رنتيس غرب رام الله

٤. موسى حامد- سلواد شرق رام الله

٥. الطالب في الثانوية العامة أحمد شاهر النعسان- المغير شرق رام الله

٦. المحرر خليل وليد دويكات- نابلس

٧. كريم الأطرش- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٨. محمد كريم الأطرش- مخيم الدهيشة

٩. شادي أبو اسنينة- القدس