  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بينهم طالب ثانوية عامة وصحفي.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة فى الضفة

الإثنين 20 يونيو 2022 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم طالب ثانوية عامة وصحفي.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة فى الضفة



رام الله / سما /

أصيب شابان، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما شنت حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة.

وأفادت مصادر بإصابة شابين بالرصاص في القدم خلال مواجهات في مخيم الدهيشة، ونقلا لاحد المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت اصاباتهما بالمتوسطة.

وعرف من المعتقلين:

١. الصحفي مصعب قفيشة- الخليل

٢. فياض شبانة- الخليل

٣. المحرر فخر عاهد خلف- رنتيس غرب رام الله

٤. موسى حامد- سلواد شرق رام الله

٥. الطالب في الثانوية العامة أحمد شاهر النعسان- المغير شرق رام الله

٦. المحرر خليل وليد دويكات- نابلس

٧. كريم الأطرش- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٨. محمد كريم الأطرش- مخيم الدهيشة

٩. شادي أبو اسنينة- القدس

الأكثر قراءة اليوم

بينيت: "غيرنا سياستنا تجاه غزة وهدفنا منع تعاظم قوة حماس مجددا بالتعاون مع مصر وامريكا"

موسكو: مقتل 9 إسرائيليين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني

هنية يتحدث عن 4 متغيرات مهمة لبناء الرؤية الاستراتيجية الفلسطينية المستقبلية

قائد الجيش البريطاني يُهدد موسكو ويطالب جنوده بالاستعداد للحرب العالمية الثالثة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالقرب من قلقيلية

الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير دولة خليجية

تسلل شاب واعتقاله .. الكشف عن فشل امني جديد في جيش الاحتلال

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس تصدر تنويهاً مهماً لمواطني قطاع غزة بخصوص مناورة "عزم الصادقين"

"جيروزالم بوست" الاسرائيلية تشن هجومًا حادًا ضد الملك عبد الله ووزير خارجية الاردن السابق "المعشر"

الشرطة البحرية تغلق بحر غزة امام الصيادين غدا الاثنين

هرتسوغ يشكر إردوغان على جهود الامن التركي في احباط الارهاب الايراني ..

طالب بتسليم البندقية.. اشتية يجدد رفضه تسليم إسرائيل الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية