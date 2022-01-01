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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الإثنين 20 يونيو 2022 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم المناطق باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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