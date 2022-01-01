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كتيبة جنين توجه رسالة خطيرة لأمهات جنود الاحتلال: رصاصنا سيقتلع أبنائكم

الإثنين 20 يونيو 2022 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة جنين توجه رسالة خطيرة لأمهات جنود الاحتلال: رصاصنا سيقتلع أبنائكم



غزة/سما/

وجهت كتيبة جنين مساء الأحد رسالة مهمة لأمهات جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يقتحمون مخيم جنين، مؤكدين أن جميع البنادق وكل الرصاصات في المخيم ستوجه إلى جنود العدو الإسرائيلي الآثم ليعودا إلى أمهاتهم بالأكفان.

وأوضحت الكتيبة خلال كلمة لها في مهرجان جماهيري حاشد ببيت عزاء الشهيد براء لحلوح، أن استمرار الشهداء لن يُثني عزيمتنا مطلقًا، فإننا نشم رائحة الموت في كل مكان، وسنضرب بيد من حديد.

وقالت الكتيبة لعائلات جنود الاحتلال: "فكروا جيدًا قبل أن تدفعوا أبنائكم إلى مخيم جنين فإننا سنقاتلهم بكل قوة حتى دحرهم، وسنوقعهم بالكمائن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا".

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