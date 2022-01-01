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الفلكية الفلسطينية : فصل الصيف يبدأ الثلاثاء

الأحد 19 يونيو 2022 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفلكية الفلسطينية : فصل الصيف يبدأ الثلاثاء



رام الله/سما/

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، ان فصل الصيف سيبد فلكياً في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم بعد غد الثلاثاء.

و أوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية، ان الشمس ستكون عند هذه اللحظة عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء الفلكي بمقدار 23.5 درجة، وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس شمال خط الاستواء خلال العام، ومن هذه اللحظة يبدأ فصل الصيف فلكيا في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية ويستمر لمدة 93 يوما و12 ساعة و49 دقيقة ، وهو أطول فصول السنة بنسبة 25.64%، بينما يبدأ فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وتشرق يوم الانقلاب الصيفي في القدس في تمام الساعة 05:32 دقيقة من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها 62 درجة، ثم تغيب في أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها 298 درجة في تمام الساعة 19:48 دقيقة، وبذلك يكون طول النهار 14ساعة و15 دقيقة و51 ثانية وهو أطول نهار خلال العام، بينما يكون طول الليل 9 ساعات و44 دقيقة و9 ثواني وهي اقصر ليلة خلال العام.

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