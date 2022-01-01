  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التواصل مع لازاريني لحل القضايا العالقة ..اللجنة المشتركة تبحث قضايا الاونروا مع توماس وايت

الأحد 19 يونيو 2022 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
التواصل مع لازاريني لحل القضايا العالقة ..اللجنة المشتركة تبحث قضايا الاونروا مع توماس وايت



غزة/سما/

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين، “توماس وايت” مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في قطاع غزة، بضرورة انجاز مجموعة من القضايا، وأهمها، ضرورة الالتزام بتثبيت موظفي اليومي وصولاً للنسبة المتفق عليها 7،5%، واعتماد سياسة التعيين بدل التقاعد، وتحسين السلة الغذائية كمًا ونوعاً التي توزع على جموع اللاجئين الفقراء.

ودعت اللجنة مدير الأونروا إلى ضرورة تظهير خطورة الحصار المفروض على القطاع ومأساوية الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع في خطاباته السياسية الإعلامية الموجه إلي المجتمع الدولي .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الأحد، بين أعضاء اللجنة المشتركة و مدير عمليات “الأونروا” في قطاع غزة’ توماس وايت” تم خلاله نقاش مجموعة من القضايا والمطالب المتعلقة بحقوق وخدمات اللاجئين .

ودعت اللجنة المشتركة ، الأونروا ضرورة الشروع بإضافة المواليد والأزواج الجدد علي سلم الاستفادة من السلة الغذائية، وضرورة زيادة موازنة خلق فرص العمل. كما تم مناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والالتزام بالتعداد الصفي دون زيادة، وتوظيف مزيد من عمال النظافة والأذنة والحراس في المخيمات .

وشددت اللجنة على أنها ستواصل جهودها المبذولة والمتابعة الحثيثة مع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومع المفوض، من أجل حل هذه القضايا العالقة، بما يُخفف من معاناة جموع اللاجئين، ويساهم في تعزيز صمودهم في وجه مخططات التصفية والمؤامرات، والأوضاع المعيشية الكارثية.

كما أكدت اللجنة علي ضرورة حل عدد من الإشكالات العالقة منذ سنوات الخاصة بالموظفين المفصولين الذين أعيدوا للعمل ولازالوا علي بند الدوام الجزئي منذ خمسة سنوات وتثبيت موظفي ال L.D.S وفتح باب التوظيف لملء الشواغر .

بدوره أشار مدير عمليات الأونروا إلى برنامج ألعاب الصيف الذي سوف يضم أكثر من 120 ألف طفل وتشغيل 4000 من المرشدين والعاملين بهذا البرنامج.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التواصل الدوري والتعاون في وضع الاستراتيجيات خدمه لمجتمع اللاجئين.

الأكثر قراءة اليوم

البطريرك الماروني بشارة الراعي يدعو الى ترحيل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

ليبرمان: يجب تغيير بوليصة التأمين التي استلمتها قيادة حماس ..

صحيفة عبرية تكشف ثمن "المنطاد" الإسرائيلي بعد سيطرة المقاومة عليه

موسكو: مقتل 9 إسرائيليين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني

لهذا السبب .. مشروع قرار روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

أسعار صرف العملات

هنية يتحدث عن 4 متغيرات مهمة لبناء الرؤية الاستراتيجية الفلسطينية المستقبلية

الأخبار الرئيسية

"جيروزالم بوست" الاسرائيلية تشن هجومًا حادًا ضد الملك عبد الله ووزير خارجية الاردن السابق "المعشر"

الشرطة البحرية تغلق بحر غزة امام الصيادين غدا الاثنين

هرتسوغ يشكر إردوغان على جهود الامن التركي في احباط الارهاب الايراني ..

طالب بتسليم البندقية.. اشتية يجدد رفضه تسليم إسرائيل الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة

بينيت: "غيرنا سياستنا تجاه غزة وهدفنا منع تعاظم قوة حماس مجددا بالتعاون مع مصر وامريكا"

الاتصالات الفلسطينية