ابو هولي يتفقد مخيم اليرموك برفقة وفد من اللجنة الاستشارية للأونروا

غزة / سما /

تفقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين برفقة وفد من اعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا مخيم اليرموك وسط العاصمة السورية دمشق .

والتقى وفد اللجنة الاستشارية بعشرات الاسر الفلسطينية التي عادت الى المخيم بعد نزوحهم منه واستمعوا لمشاكلهم واحتياجاتهم والى اعادة اعمار بيوتهم المدمرة .

وذكر د. ابو هولي : ان وفد اللجنة الاستشارية شاهد حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمخيم والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الذين قرروا العودة الى المخيم .

واعتبر د. ابو هولي زيارة وفد اللجنة الاستشارية الى مخيم اليرموك يكتسب اهمية في لفت انظار المانحين الى مخيم اليرموك لإعادة اعماره خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة للأونروا في نيويورك .

وقال ان وفد اللجنة الاستشارية الذين يمثلون الدول المانحة للأونروا قد شاهدوا بأم اعينهم ما يعانيه سكان المخيم من دمار كبير في البنى التحتية وكذلك حجم المأساة التي يعيشها اللاجئون في ظل افتقار المخيم الى المدارس التعليمية وما يعانيه من نقص حاد في المياه والكهرباء وغياب الخدمات الاساسية، وسيكون في ذلك اثراً لحث دولهم بدعم الاونروا .

واضاف : " اللاجئون طالبوا الوفد بإعادة الحياة للمخيم المدمر من خلال اعادة اعماره وترميم بيوتهم" كما طالبوا الاونروا ببناء مدراسها وعياداتها .

وطالب د. ابو هولي وفد اللجنة الاستشارية اطلاع حكوماتهم على حجم الدمار الذي لحق بمخيم اليرموك ونقل مأساة اللاجئين وسرعة دعم الاونروا للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات السورية الذي يترنحون بين فقدان المسكن والفقر .

وحيا د. ابو هولي صمود اهلنا اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في سوريا واصرارهم على العودة للمخيم للحفاظ على هويته كشاهد حي على مآساتهم وقضيتهم العادلة في العودة الى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194 .

كما شكر د. ابو هولي الجمهورية السوريا رئيساً وحكومة وشعبنً على دعمهم ووقوفهم الى جانب أبناء شعبنا في المخيمات وتقديم التسهيلات اللازمة لعودتهم الى مخيماتهم، ورفع المعاناة عنهم ، ولمواقفهم الداعمة لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم .

كما استقبل امين سر اقليم حركة فتح في سورية ممثلا هدى بدوي و أعضاء قيادة الإقليم د. ابو هولي والوفد المرافق في مقر الإقليم حيث اطلعت الوفد على جميع المراحل التي مر بها المخيم من عمليات إزالة الأنقاض وعودة عدد من العائلات له كما تم الحديث عن الأساسيات التي يحتاجها المخيم لتسهل متطلبات المعيشة لساكنيه واعادة الحياة له من جديد .

واكد د. أبو هولي المساعي و الجهود الكبيرة مع الاونروا والدول المانحة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات مؤكدا ان هذه المخيمات هي محطات العودة الى فلسطين.

وفي ذات السياق التقى د. ابو هولي والوفد المرافق مع سفير فلسطين بالجمهورية السورية د. سمير الرفاعي في مقر السفار ة في العاصمة دمشق .

وتم خلال اللقاء بحث احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في سوريا، وكيفية التخفيف من حدة الظروف المعيشية الصعبة، وحث الاونروا على القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في سوريا وخاصة مخيم اليرموك .

يشار الى ان وفد دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الذي يتراسه د. ابو هولي ضم مدير عام الاعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون ومدير الادارة العامة للشؤون المالية علي صوافطة.