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الجهاد : الاستهداف الإجرامي لأبناء شعبنا يكشف السياسة الإرهابية للمحتل

الأحد 19 يونيو 2022 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد : الاستهداف الإجرامي لأبناء شعبنا يكشف السياسة الإرهابية للمحتل



غزة / سما /

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا، الشهيد نبيل أحمد غانم (53 عاماً) من سكان محافظة نابلس، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الاستيطاني في محافظة قلقيلية اليوم الأحد.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان وصل "سما" نسخة عنه: "إننا إذ ننعى الشهيد نبيل غانم، لنؤكد أن هذا الاستهداف الإجرامي لأبناء شعبنا دون أي اعتبار إنساني للمدنيين والعزَّل، يكشف السياسة الإرهابية لهذا المحتل، الذي لا ينفك عن ممارساته واعتداءاته".

وأكدت على ضرورة العمل على حماية أبناء شعبنا أمام هذا الإجرام، داعية لوحدة شعبنا وقواه الوطنية، واستمرار المقاومة بأشكالها كافة وخاصة المسلحة، لردع المحتل وقطعان المستوطنين الذين يعيثون فساداً وخراباً.

وتقدمت الجهاد الإسلامي بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكون دمه لعنة على الاحتلال المجرم.

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