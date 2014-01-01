  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موسكو: مقتل 9 إسرائيليين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني

الأحد 19 يونيو 2022 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: مقتل 9 إسرائيليين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني



موسكو/وكالات/


أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بمقتل تسعة إسرائيليين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني، خلال الحرب الدائرة منذ أشهر.

وقالت الوزارة في تقرير، إن "هناك قرابة 35 إسرائيليا يقاتلون مع الجيش الأوكراني، تسعة منهم قتلوا، وثلاثة غادروا أوكرانيا، و18 لا يزالون يقاتلون حتى الآن" وكانت روسيا قد اتهمت (إسرائيل) بالتورط في الحرب ضدها بجانب القوات الأوكرانية، مؤكدة وجود 200 مرتزق إسرائيلي يقاتلون في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح قبل أكثر من شهر، إنه "سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون الإسرائيليون في سماعه على الأرجح لكن قد يفيدهم. في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع مقاتلي آزوف".

وتأسست كتيبة آزوف الأوكرانية، في العام 2014، من قبل ناشطين من اليمين المتطرف قبل دمجها في القوات النظامية.

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد.
 

#اسرائيل اوكرانيا #موسكو اوكرانيا #روسيا اوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

عملية تضليل كبرى لاستدراجهم .. هكذا أعدمت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة في جنين!!

البطريرك الماروني بشارة الراعي يدعو الى ترحيل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

ليبرمان: يجب تغيير بوليصة التأمين التي استلمتها قيادة حماس ..

صحيفة عبرية تكشف ثمن "المنطاد" الإسرائيلي بعد سيطرة المقاومة عليه

مقتل ضابطين وبدويين يعملان بالجيش بانفجار عبوتين ناسفتين غرب رفح المصرية

الاتحاد الأوروبي يحذر : العالم على حافة المجاعة وموسكو تعسكر صادرات الحبوب

لهذا السبب .. مشروع قرار روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

الأخبار الرئيسية

طالب بتسليم البندقية.. اشتية يجدد رفضه تسليم إسرائيل الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة

بينيت: "غيرنا سياستنا تجاه غزة وهدفنا منع تعاظم قوة حماس مجددا بالتعاون مع مصر وامريكا"

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالقرب من قلقيلية

هنية يتحدث عن 4 متغيرات مهمة لبناء الرؤية الاستراتيجية الفلسطينية المستقبلية

واشنطن : قنبلة نووية إيرانية خلال اسابيع والحرب الشاملة على الابواب ..

الاتصالات الفلسطينية