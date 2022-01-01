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طالع الاسماء ..آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين

الأحد 19 يونيو 2022 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع الاسماء ..آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين



غزة / سما /

 

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين (20 يونيو).

وأوضحت أن السفر سيكون على النحو التالي:

الحافلتان: التاسعة، والعاشرة + المتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/25): اضغط هنا

الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/24): اضغط هنا

 

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مبينة أن تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

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