هلال غزة يشارك في بطولة "دونستي" الدولية

غزة / سما /

أكد نادي هلال غزة, مشاركته في بطولة "دونستي كوب الدولية" للناشئين بنسختها الـ"30", التي تجري بمدينة "سان سيباستيان" في إقليم "الباسك" الإسباني.



ويشارك في البطولة الدولية, التي تنطلق خلال الفترة من 3-7 يوليو القادم, 753 فريقا من 19 دولة حول العالم.



وأوضح عائد أبو رمضان رئيس النادي, أن البعثة ستغادر قطاع غزة نهاية الشهر الجاري عبر معبر رفح البري جنوبا, وتتكون من 20 لاعبا وإداريا.



وذكر أبو رمضان, أن هذه المشاركة تشكّل علامة فارقة في مسيرة النادي, خاصة أن "دونستي" تعدّ أحد أكبر بطولات الناشئين في العالم على الإطلاق.



وبيّن أن الظهور في البطولات الخارجية, يمنح اللاعبين الصغار الفرصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم, ما يكسبهم خبرات كبيرة.



وأشار إلى أن "دونستي" تمثّل فرصة ذهبية للكثيرين, لا سيما أنها تحظى بمتابعة كشافة الناشئين, الذين يحرصون على استقطاب أفضل اللاعبين لكبرى الأندية العالمية.