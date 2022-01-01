الصحة الفلسطينية: لا وفيات و403 إصابات جديدة بكورونا و224 حالة تعافٍ خلال أسبوع

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 403 إصابات جديدة بكورونا و224 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال أسبوع.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الأسبوعي للحالة الوبائية حول فيروس كورونا في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الضفة الغربية 400، وقطاع غزة 3".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الضفة الغربية 217، وقطاع غزة 7".

ولفتت إلى وجود ثلاث حالات مصابة بكورونا تعالج في المستشفيات، وثلاث أخرى موجودة في العناية المكثفة، فيما لم تسجل أي حالة بأجهزة التنفس الاصطناعي.