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رئيس بلدية غزة يوقع اتفاقية توأمة مع بلدية كالنشت في رومانيا

الأحد 19 يونيو 2022 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وقّع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع رئيس بلدية كالتشت في رومانيا ميهاي جورجيسكو اتفاقية توأمة جديد، ضمن جولته الخارجية الهادفة إلى تعزيز علاقات البلدية مع دول ومؤسسات دولية وتفعيل اتفاقيات التوأمة.

وتنص الاتفاقية الموقعة على تنفيذ برامج تبادل الخبرات والمعرفة، وتنفيذ برامج تعاون مشترك بين البلديتين، خاصة في مجالات: الزراعة، والتجارة، وريادة الأعمال، والرعاية الصحية، والأنشطة المجتمعية الأخرى.

جاءت هذه الزيارة ضمن جولة الزيارات الخارجية التي ينفذها رئيس بلدية غزة، يرافقه فيها منسق التعاون الدولي م. محمد الشقرة.

وحضر التوقيع عن بلدية كالنشت أعضاء المجلس البلدي وموظفو البلدية وممثلين عن الجالية الفلسطينية في مدينة كالنشت.

ولاقى وفد بلدية غزة اهتماماً وترحيباً واسعاً من رئاسة البلدية وموظفيها وسكانها كذلك.

الجدير بالذكر أن مدينة كالنشت تمتاز بالمساحات الشاسعة وتشجيع فرص العمل للأيدي العاملة والاستثمار.

#بلدية غزة #رومانيا #غزة

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