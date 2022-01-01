الاقتصاد بغزة تطلق مشروع إدخال ملفات الأضرار إلكترونيًا

غزة / سما /

أطلقت الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني مشروع ادخال ملفات حصر الاضرار للشركات والمصانع الكترونياً.

بدوره، قال مدير عام الصناعة د. رائد الجزار: "إن مشروع ادخال ملفات المتضررين الكترونياً سيساهم في سهولة الرجوع والبحث والاستعلام عن أي ملف بكل سهولة ويسر، وحفظ الملفات الورقية من التلف.

وأضاف: "أن مشروع الأرشفة الالكترونية يهدف الي حل إشكالية الازدواجية في الملفات، وتم تشكيل ثلاث لجان للعمل في ادخال الملفات، موضحا أن اللجان ستعمل على إدخال أكثر من 12000 ملف من ملفات الاضرار السابقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يشار الي أن مشروع الارشفة الالكترونية بتمويل من الصليب الأحمر لمدة أربعة شهور.