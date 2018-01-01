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"الزراعة" توقع اتفاقية مع 6 مجالس محلية لإنشاء حدائق ومتنزهات

الأحد 19 يونيو 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، اتفاقية مع 6 مجالس محلية من عدة مناطق لإنشاء حدائق ومتنزهات.

وقال وزير الزراعة رياض العطاري خلال توقيع الاتفاقية بمقر الوزارة بمدينة رام الله، إن هذه الاتفاقية تنص على تأجير عدد من الأراضي المصنفة بـالغابات، لتكون عبارة عن متنزهات لتشجيع السياحة الداخلية، وتوسيع الرقعة الخضراء في القرى والتجمعات السكنية.

ولفت إلى أن مساحة هذه الحدائق والمتنزهات تبلغ نحو 145 دونما، فيما أن كل حديقة ما بين 15-20 دونما.

وأشار العطاري، إلى أن الوزارة تشجر نحو 1500 دونم سنويا بمختلف الأشجار، لمنع الهجمة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وحمايتها من أطماع سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تحاول السيطرة على المناطق الخضراء.

وتابع:" منذ العام 2018 تمكنت الوزارة من توقيع 16 اتفاقية لإنشاء حدائق ومتنزهات في عدة مناطق، وخلال الاسبوع المقبل سيتم توقيع 3 اتفاقيات جديدة".

#وزارة الزراعة

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