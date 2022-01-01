بالفيديو.. تسجيل صوتي منسوب للفنانة نجلاء فتحي يفجر أزمة مع عادل إمام

وكالات / سما /

"عادل إمام اللى عمله الشعب اللى عمله الجماهير يعني عادل إمام اللى عملك الشعب اللى دفع فيك تذكرة ووصلك أجرك للملايين الشعب أعماله كلها فساد لمحبة الفساد يعنى طلع الفاسد في الأخر هو الرابح» .. تسجيل صوتي منسوب للفنانة نجلاء فتحي تهاجم خلاله زميلها الزعيم عادل إمام، يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن الفنانة نجلاء فتحي وصفت أعمال إمام بالفاسدة، كما أن المقطع يبدو كأنه حوار مع صحفي ولم يتبين إذا كان حديثا أم قديما.

الزعيم عادل إمام لم يعلق على الأمر ولم يصدر أي بيان من عائلته.

وتحدثت فيه نجلاء فتحي عن محاربة عادل إمام للجماعات الإسلامية في الماضي والحاضر، كما تحدثت عن علاقته بنظام السابق، مع اعتراضها على ما كان يقوم به عادل إمام على الرغم من محبة الشعب المصري له.

الجدل الدائر تسبب في خروج أقاويل عن لجوء محامٍ مصري إلى نقابة الممثلين كي تفصل في ما تم تسريبه، وأسباب حديث نجلاء فتحي عن عادل إمام بهذه الطريقة.