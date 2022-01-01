  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة حديثة: نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى تدهور الدماغ

الأحد 19 يونيو 2022 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة حديثة: نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى تدهور الدماغ



وكالات / سما /

كشفت دراسة حديثة، أجراها علماء على الدماغ، عن أن نقصا حادا في فيتامين معين، قد يؤدي إلى تدهوره، رابطين بين ذلك والخرف.

جاء ذلك بحسب دراسة قادتها جامعة أستراليا، على فيتامين (د)، ما دفع الباحثين إلى التحذير من خطورة نقص هذا الفيتامين في جسم الإنسان.

وأكدت نتائج الدراسة التي نشرها موقع "sciencedaily" المتخصص بأخبار الصحة والعلوم، أهمية الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين (د) لحماية الدماغ من التدهور المعرفي.

ووجد الباحثون أن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) مرتبطة بانخفاض حجم المخ، وزيادة خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.

ولدى بعض الناس، يمكن منع ما يصل إلى 17% من حالات الخرف عن طريق زيادة مستويات فيتامين (د) إلى المعدل الطبيعي في عموم السكان.

#الدماغ #الفيتامين #دراسة #المخ #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

عملية تضليل كبرى لاستدراجهم .. هكذا أعدمت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة في جنين!!

البطريرك الماروني بشارة الراعي يدعو الى ترحيل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

ليبرمان: يجب تغيير بوليصة التأمين التي استلمتها قيادة حماس ..

مقتل ضابطين وبدويين يعملان بالجيش بانفجار عبوتين ناسفتين غرب رفح المصرية

دولة عربية تسجل أعلى درجتي حرارة في العالم

صحيفة عبرية تكشف ثمن "المنطاد" الإسرائيلي بعد سيطرة المقاومة عليه

هآرتس: أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على غزة لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالقرب من قلقيلية

هنية يتحدث عن 4 متغيرات مهمة لبناء الرؤية الاستراتيجية الفلسطينية المستقبلية

واشنطن : قنبلة نووية إيرانية خلال اسابيع والحرب الشاملة على الابواب ..

صحيفة عبرية تكشف ثمن "المنطاد" الإسرائيلي بعد سيطرة المقاومة عليه

تسلل شاب واعتقاله .. الكشف عن فشل امني جديد في جيش الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية