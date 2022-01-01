الأوقاف: قوافل الحجاج ستنطلق يومي الخميس والجمعة المقبلين

رام الله / سما /

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، ان قوافل حجاج فلسطين ستنطلق لأداء مناسك الحج لهذا اليوم، يومي الخميس والجمعة القادمين أي 23 و 24 من شهر حزيران/ يوليو الجاري .

وحول الحجاج الذين تأخروا في اخذ المطاعيم أشار البكري بان وزارة الأوقاف قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعطاء المطاعيم للأشخاص الذين لم يأخذوها خلال 17 يوما تفصل بين أول جرعة والثانية، مضيفا بان هذا الأمر ذاهب للحل خلال اليومين القادمين حيث كان بالأمس اجتماع لفريق الوزارة ليتم وضع آلية للخروج من هذا المأزق .

ونوه البكري إلى أن الحجاج الذين تأخروا في اخذ المطعوم سيتأخر خروجهم لمدة يوم او يومين عن القافلة الرئيسية أي في 25 او 27 حزيران /يوليو الجاري ، ومن ثم سيتم دمجهم مع القافلة الرئيسية.

وحول آلية السفر استطرد البكري قائلا بان: "السفر ينطلق من فلسطين من خلال الباصات التي جهزت للحجاج ، حيث ستنقلهم الى الجانب الاردني و من ثم الى باصات خارجية بالتنسيق مع شركة اخرى، وسيتم يوم الخميس تجميع الحجاج وفق ما وضعته وزارة الأوقاف في البرنامج خلال المرحلة الأولى ، والمرحلة الثانية يوم الجمعة حيث أن برنامج الرحلة وضع بدقة و عناية فائقة ".

وأوضح البكري بان الحافلات الخارجية التي ستقل الحجيج هي حافلات (vip) ، معللا ذلك بان الرحلة طويلة ، وقد تم تهيئتها بأحدث الامكانيات ووفق الشروط والمواصفات التي وضعتها وزارة الاوقاف.

وقال بان وزارة الاوقاف تقدمت إلى السلطات السعودية بطلب لزيادة حصة فلسطين من الحجاج وتلقت وعد بانه في حال كان هناك زيادة ستكون بنسبة قليلة ولن يكون العدد كبير، وذلك من خلال تواصل الوزارة مع سفير المملكة العربية السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي الختام، دعا البكري المواطنين بالابتعاد عن ما يسمى بـ " بالحج المميز " قائلا : بانه " لا يوجد شيء يطلق عليه الحج المميز وهذا لا يوافق الشريعة الإسلامية ، وانه يجب على المواطن السعي للذهاب الى الحج من خلال الدخول في القرعة وليس بهكذا طرق ، والمملكة العربية السعودية تفرض دخولا مقننا على اراضيها ولن يدخل الى الحج الا من خرج اسمهم ضمن القرعة، حيث ان المملكة العربية السعودية تفرض تشديدا لا مثيل له بالمطلق".