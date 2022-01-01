أول مدرب يستقيل في الممتازة بعد نهاية الموسم

غزة / سما /

وضع مدرب خدمات رفح إسلام أبو عريضة، استقالته على طاولة مجلس إدارة النادي بعد نهاية منافسات الدوري الممتاز.

وحاءت استقالة أبو عريضة من تدريب خدمات رفح الذي يستعد لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة القادمة، من أجل تقرير مصير العمل في النادي للموسم القادم.

وقال أبو عريضة إن الفريق قدم جهداً كبيراً هذا الموسم وفق الامكانات المتاحة، منوهاً إلى أن الفريق لعب بشرف ونزاهة في جميع المباريات بعيداً عن لغة التشكيك.

يشار إلى أن أبو عريضة قاد اتحاد خانيونس قي مرحبة الذهاب وخدمات رفح في مرحبة الإياب وختم الخدمات الدوري في المركز الرابع برصيد 34 نقطة من 8 انتصارات و10 تعادلات و4 هزائم.