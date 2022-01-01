أسطورة أرسنال: رونالدو سيُواجه مُشكلة مع تين هاج

وكالات / سما /

تحدث بول ميرسون، أسطورة نادي أرسنال، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأكد أنه سيُواجه مُشكلة مع مُدرب مانشستر يونايتد الجديد إيريك تين هاج.

ويأتي تعيين تين هاج على رأس القيادة الفنية للشياطين الحُمر بعد الموسم القاسي للفريق الذي خسر فيه كل شيء بما في ذلك بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

وقال ميرسون، في تصريحات نقلها موقع SportSkeeda، :”أنا واثق من أن إيريك تين هاج يُريد أن يلعب بطريقة مُحددة، هو سيرغب في جعل اليونايتد يلعب مثل أياكس أمستردام فيما يتعلق بالضغط وتمرير الكرة بشكلٍ سريع”.

وأضاف أيقونة الجانرز :”سيكون صعباً لفريق فيه كريستيانو رونالدو أن يُطبق نهج الضغط العالي، هو لن يقوم بُمطاردة كل كرة..هل سيقوم بذلك؟ “.

وأكمل :”إذا وصل المُدرب بهم للمُربع الذهبي فأنا أعتقد أنه سيكون أنجز عملاً رائعاً، المُدرب سيكون في حاجة لتقويتهم والوصول بهم لدوري أبطال أوروبا، جمهور اليونايتد عليه ألا يتوقع الكثير”.

ويُمني جمهور الشياطين الحُمر نفسه بنجاح تين هاج في إعادة الفريق لمنصات التتويج بعد سنوات من الغياب.