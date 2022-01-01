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مرتضى منصور يمنع الزمالك من خوض لقاء الأهلي

الأحد 19 يونيو 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرتضى منصور يمنع الزمالك من خوض لقاء الأهلي



القاهرة / سما /

رفض رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور مشاركة فريقه في مباراة القمة بالدوري المصري، أمام الأهلي، بسبب "انعدام تكافؤ الفرص".

وأشار منصور في بيان نشره على حسابه الرسمي، السبت، إلى أن مباراة الذهاب بين الزمالك والأهلي أقيمت دون حضور جماهيري، مما يعني أن إقامة مباراة الإياب على أرض الأهلي بحضور جماهيري، يعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وكتب منصور في البيان: "فوجئنا أن مباراة الزمالك والأهلي التي ستقام الأحد ستقام بجماهير، حيث سيسمح للنادي الأهلي بدخول حوالي 4 آلاف والزمالك بحوالي ألف ونصف وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأن المباراة الأولى أقيمت بدون جماهير".

وأضاف: "لذلك فإن مجلس إدارة الزمالك يرفض إقامة المباراة في استاد النادي الأهلي المسمى استاد السلام وكذلك في حضور جماهير".

وكان منصور قد اعترض أيضا على إقامة المباراة على استاد السلام التابع للنادي الأهلي، بحجة أن مباراة الذهاب أقيمت على استاد القاهرة الذي يستقبل مباريات الفريقين.

كما أعلن منصور في بيانه الموجه إلى وزير الشباب والرياضة، إخطار اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك مساء الأحد، بينما يواصل الدوري المصري منافساته.

#مرتضى منصور #الزمالك #الأهلي

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