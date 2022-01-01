كواليس محادثة ماني مع مدرب بايرن ميونخ

وكالات / سما /

كشفت صحيفة بيلد الألمانية كواليس محادثة جمعت بين المدرب الألماني جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، والنجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

وأوشك بايرن ميونخ على التعاقد مع ماني بشكل رسمي من ليفربول، مع تأكيد عدة تقارير صحفية على وجود اتفاق تام بين الأطراف الثالثة في الصفقة، لينضم السنغالي للنادي البافاري في الموسم القادم.

وأوضحت بيلد أن ناجلسمان سعى للتحدث مع ماني بنفسه لتسهيل عملية انتقاله لأليانز أرينا في الوقت الراهن، حيث تواصل معه عبر تطبيق “واتس آب”، ووفقاً للصحيفة فإن هناك تفاهماً جيداً بين الثنائي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ماني أخبر ناجلسمان أنه لا يريد أن يبقى في ليفربول بالموسم المقبل، وأنه يرغب في حمل حقائبه واللعب تحت إمرته في البايرن بالفترة القادمة.

ولم يوافق ماني على تجديد عقده مع إدارة ليفربول، علماً بأن العقد المبرم بين الطرفين يصل لخط النهاية في يونيو 2023.

بدوره قال مدرب ماني السابق في سالزبورج النمساوي، روجر شميت أن ساديو يمكنه مساعدة أي فريق في العالم بما في ذلك بايرن ميونخ، في إشارة واضحة لدعمه صفقة انتقال أسد التيرانجا للعملاق البافاري.