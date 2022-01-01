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عثمان ديمبلي يُخدد شرطه الوحيد قبل الانتقال إلى تشيلسي

الأحد 19 يونيو 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عثمان ديمبلي يُخدد شرطه الوحيد قبل الانتقال إلى تشيلسي



وكالات / سما /

اقترب عقد الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي من الانتهاء مع نادي برشلونة، وبالتالي سيصبح ديمبلي وكيلاً حراً يمكنه التوقيع مع أي نادٍ مجاناً بحلول يوم 30 يونيو القادم وكل الطرق تؤدي إلى خروجه من ملعب كامب نو.

وأفادت التقارير الصُحفية الأخيرة بأن نادي تشيلسي هو الأقرب للتوقيع مع نجم بوروسيا دورتموند السابق، والذي منذ تعافيه من إصاباته كان لاعباً مهماً في خطط تشافي هيرنانديز.

وكان الجناح الفرنسي موجوداً ضمن مخططات مدرب البلاوجرانا الجديد حيث غاب فقط عن 5 مباريات منذ نوفمبر، 3 منها بسبب عدم قبول عرض التجديد.

وبحسب التقارير الأخيرة فإن عثمان ديمبلي يميل للانتقال إلى نادي تشيلسي، وخصوصاً بعد أن خرج باريس سان جيرمان من سباق التوقيع معه، وربما يكون البلوز وجهته المفضلة في وجود المدرب الألماني توماس توخيل الذي عمل معه سابقاً في البوندزليجا.

وأشارت صحيفة ذا صن بأن عثمان ديمبلي بات مستعداً للتوقيع مع تشلسي، ولكنه سيطلب من النادي اللندني ضمانات بالتواجد كلاعب أساسي في فريق المدرب توماس توخيل، وهو الشرط الذي ربما لن يكون عائقاً أمام انتقاله لارتداء القميص الأزرق وخصوصاً وأن المدرب توخيل مقتنع بإمكانياته منذ أن دربه في بداية مسيرته الكروية.

#عثمان ديمبلي #تشيلسي #برشلونة

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