باريس سان جيرمان يحاول اللعب في رأس فينيسيوس

وكالات / سما /

حاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللعب في رأس البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، لمحاولة الحصول على توقيعه لترميم صفوف الفريق في الفترة القادمة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية النقاب عما فعله النادي الباريسي في الآونة الأخيرة، حيث يحاول فريق العاصمة الفرنسية منذ نوفمبر 2021 إلى مارس الماضي إقناع فينيسيوس بفكرة الانضمام للفريق.

وطلب باريس من فينيسيوس في الفترة المذكورة عدم الإمساك بالقلم والتوقيع على عقد جديد مع ريال مدريد، وعرضوا عليه الحصول على راتب سنوي يصل إلى 40 مليون يورو عن كل موسم.

ولم يكتف أثرياء باريس بهذا الأمر، حيث حاولوا إغراء اللاعب البرازيلي بفكرة حصوله على ملايين كمكافأة للتعاقد، مع منحه فرصة أخرى للقيام بعمله التجاري الخاص في الأراضي القطرية.

وأوضحت الصحيفة المقربة من مدريد أن فينيسيوس أدار ظهره بشكل تام لمحاولات باريس المثيرة، مفيدةً بأن فيني يشعر بحصوله على التقدير الكافي في ريال مدريد ولا يريد سوى الاستمرار مع النادي الملكي.

وشددت الصحيفة المدريدية أن فينيسيوس سيربط نفسه بعقد جديد يجعله يبقى في سانتياجو بيرنابيو بموجبه حتى صيف 2026 وربما حتى يونيو 2027.