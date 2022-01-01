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ليفاندوفسكي واثق من خطوة بايرن ميونخ القادمة

الأحد 19 يونيو 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي واثق من خطوة بايرن ميونخ القادمة



وكالات / سما /

يثق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الخطوة القادمة لإدارة ناديه، بايرن ميونخ الألماني، في ظل إصراره على الرحيل عن النادي والذهاب للعب في صفوف فريق برشلونة الإسباني بالموسم المقبل.

ويقتنع ليفاندوفسكي أن البايرن سيتركه يرحل في نهاية المطاف، ولن يتمسك باستمراره في النادي في الوقت الذي ينتهي فيه العقد المبرم بين الطرفين في آخر يونيو 2023.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن المهاجم البولندي سيتفاوض مع برشلونة بشأن سعر التنازل عن بطاقة اللاعب، ويظن ليفاندوفسكي أن وصول السنغالي ساديو ماني للفريق البافاري سيمهد طريق روبرت نحو الكامب نو في الفترة المقبلة.

ويأمل برشلونة وليفاندوفسكي في إغلاق الاتفاق مع إدارة البايرن بأسرع وقت ممكن، لكي يتمكن اللاعب من التواجد مع فريق تشافي هيرنانديز في الجولة التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمني البارسا النفس بالاعتماد على ليفاندوفسكي بدايةً من السادس عشر من يوليو، مع العلم أن البايرن سيقوم بجولة أيضاً في أمريكا تحضيراً للموسم الجديد.

#بايرن ميونخ #ليفاندوفسكي #برشلونة

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