الامن الاسرائيلي : العملية الإيرانية في اسطنبول قد بدأت بالفعل

القدس المحتلة / سما /

نقل موقع "N12" العبري،عن مصدر أمني إسرائيلي قوله بأن "العملية الإيرانية في اسطنبول قد بدأت بالفعل، وهي حدث متجدد نحاول وقفه الآن".

وأوضح المصدر "هذا حادثة خطيرة للغاية يصعب السيطرة عليها، على الرغم من التعاون الوثيق بين قوات الأمن الإسرائيلية والتركية"، لافتا إلى أن "عدة محاولات لتنفيذ هجوم في اسطنبول قد توقفت بالفعل".

وأشار إلى أن "المجموعات الإيرانية في المنطقة تعرف بأمر الإسرائيليين في فنادق المدينة، وأنها تعرف من هو الإسرائيلي ومن ليس كذلك"، موضحا أن "هدف إيران هو إستهداف الإسرائيليين أينما كانوا، وأن المعيار الوحيد الذي يجعل الشخص هدفا هو أن يكون إسرائيليا".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد شددت تحذير السفر إلى تركيا أمس السبت، بعد "معلومات جديدة تلقتها مؤسسة الأمن الإسرائيلية، تشير إلى أن إيران تعتزم تنفيذ هجوم أو عدد من الهجمات بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع".

كما طلب من الإسرائيليين الذين بقوا في اسطنبول، ويقدر عددهم بحوالي 2000، اتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية.