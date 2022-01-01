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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

الأحد 19 يونيو 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة



غزة / سما /

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر محافظة شمال القطاع فتحوا وبشكل عنيف نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر منطقتي الواحة والسودانية، وأجبروا الصيادين عنوة على الانسحاب من البحر.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية تتعمد يوميا التنغيص على الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، من خلال إطلاق النار والغاز تجاههم، علاوة على عمليات الاعتقال المستمر بحقهم.

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