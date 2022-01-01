  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية جنوب نابلس

الأحد 19 يونيو 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أعادت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، بناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية اللبن الشرقية إلى الجنوب من نابلس، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين شرعوا فجرا في نصب أخشاب رفعوا فوقها علم دولة الاحتلال في المكان الملاصق لمستوطنة "معالي ليفونه"، المقامة على أراضي بلدتي اللبن الشرقية، وسنجل.

وبحسب المصادر، فإن تلك البؤرة تقع في منطقة "الجنينة" التي تعتبر من أهم المناطق الحيوية التي تطل على طريق نابلس - رام الله القديم.

وأشارت، إلى أن هذه المرة الثالثة في غضون شهر التي يتم إعادة بناء البؤرة الاستيطانية فيها بعد هدمها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

#نابلس #مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

عملية تضليل كبرى لاستدراجهم .. هكذا أعدمت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة في جنين!!

البطريرك الماروني بشارة الراعي يدعو الى ترحيل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

مقتل ضابطين وبدويين يعملان بالجيش بانفجار عبوتين ناسفتين غرب رفح المصرية

دولة عربية تسجل أعلى درجتي حرارة في العالم

هآرتس: أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على غزة لهذا السبب..

صحيفة عبرية : هكذا تقضم مصر اتفاق السلام مع إسرائيل

صحيفة عبرية تكشف ثمن "المنطاد" الإسرائيلي بعد سيطرة المقاومة عليه

الأخبار الرئيسية

هنية يتحدث عن 4 متغيرات مهمة لبناء الرؤية الاستراتيجية الفلسطينية المستقبلية

واشنطن : قنبلة نووية إيرانية خلال اسابيع والحرب الشاملة على الابواب ..

صحيفة عبرية تكشف ثمن "المنطاد" الإسرائيلي بعد سيطرة المقاومة عليه

تسلل شاب واعتقاله .. الكشف عن فشل امني جديد في جيش الاحتلال

ليبرمان: يجب تغيير بوليصة التأمين التي استلمتها قيادة حماس ..

الاتصالات الفلسطينية