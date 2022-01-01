مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية جنوب نابلس

نابلس / سما /

أعادت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، بناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية اللبن الشرقية إلى الجنوب من نابلس، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين شرعوا فجرا في نصب أخشاب رفعوا فوقها علم دولة الاحتلال في المكان الملاصق لمستوطنة "معالي ليفونه"، المقامة على أراضي بلدتي اللبن الشرقية، وسنجل.

وبحسب المصادر، فإن تلك البؤرة تقع في منطقة "الجنينة" التي تعتبر من أهم المناطق الحيوية التي تطل على طريق نابلس - رام الله القديم.

وأشارت، إلى أن هذه المرة الثالثة في غضون شهر التي يتم إعادة بناء البؤرة الاستيطانية فيها بعد هدمها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.