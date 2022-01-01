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الاردن: نتابع حالة الأسير الأردني البرغوثي المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية

الأحد 19 يونيو 2022 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: نتابع حالة الأسير الأردني البرغوثي المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية



رام الله / سما /

 أكدت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع حالة الأسير الأردني عبد الله البرغوثي، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة عمون الاردنية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، فإن الوزارة تتابع حالة الأسير البرغوثي عن طريق سفارتها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وقال أبو الفول: "السفارة تواصلت مع مصلحة السجون الإسرائيلية، بخصوص البرغوثي، وللاطمئنان على صحته".

وكان البرغوثي قد أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على عزله منذ الـ31 من مايو/ أيار الماضي، ووصل اليوم الأحد إلى يومه العاشر في الإضراب.

يأتي ذلك فيما أعلن شقيق البرغوثي، أمس السبت، أن هناك تضاربا حول استمرار إضراب عبد الله من عدمه، حيث إن المحامين العاديين لا يمكنهم زيارته.

وفيما يواجه البرغوثي ما يوصف بأنه أطول حكم حدث لأسير داخل السجون الإسرائيلية، حيث تم الحكم عليه بالسّجن 67 مؤبدا فقد حمّلت عائلة الأسير البرغوثي إسرائيل المسؤولية عن أي ضرر يلحق به.

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