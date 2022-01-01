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الأشغال بغزة تصدر تنويهًا مهمًا حول مشاريع الترميم والبناء

الأحد 19 يونيو 2022 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال بغزة تصدر تنويهًا مهمًا حول مشاريع الترميم والبناء



غزة/ سما /

طالبت وزارة الأشغال العامة والإسكان بضرورة قيام المواطنين المسجلين مسبقَا في كشوفات الوزارة لمشاريع الترميم أو إعادة البناء، الدخول للرابط الموجود على صفحة وزارة التنمية الاجتماعية لتحديث بيانتهم وإدراج صور جديدة للبيت.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتصب اليوم الأحد، أنه وبناء على مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة التنمية الاجتماعية، سيكون آخر يوم للتسجيل 2022/6/24 القادم، فيما لن يتم ترشيح أي مواطن لمشاريع الترميم أو إعادة البناء دون تسجيله على الرابط المرفق ليبقى الاسم مدرج في الكشوفات لحين توفر المشاريع.

التسجيل من الرابط التالي عبر نظام التسجيل الموحد:

https://e.services.gov.ps/apps/home_improvement_aid/1/create

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