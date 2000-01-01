رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، خبر تلقي الرئيس محمود عباس، دعوة رسمية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي في شرم الشيخ.

كما تناولت الصحف الثلاث استمرار ستة أسرى بخوض إضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري والعزل، ووقوع إصابات واعتقالات في اعتداءات للمستوطنين في أريحا والقدس والخليل بحماية قوات الاحتلال.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتلقى دعوة رسمية من نظيره المصري لحضور مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي في شرم الشيخ

- 6 أسرى يخوضون إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري والعزل

- إصابة عدد من المواطنين واعتقال 6 آخرين بعد اعتداء مستوطنين عليهم غرب أريحا

- مجلس عمداء جامعة النجاح يقرر إلغاء قرار فصل 10 طلاب

- الشرطة والأجهزة الأمنية تفض شجارا وتقبض على 20 شخصا في يطا

- نقابة الصحفيين تطلق جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية

- "يتسهار" كابوس يؤرق أهالي عوريف

- أربع جرائم قتل خلال 24 ساعة: قتيلان في نحف وكفر قرع في أراضي الـ 48

* "الأيام":

- الرئيس يتلقى دعوة من السيسي لحضور قمة المناخ في مصر

- العالول: واشنطن لم تبذل أي جهد لوقف ممارسات إسرائيل

- غارات إسرائيلية على مواقع في القطاع "ردا على إطلاق صاروخ باتجاه عسقلان"

- إصابات واعتقالات في سلسلة اعتداءات مستوطنين في أريحا والقدس والخليل بحماية قوات الاحتلال

- دهس شابتين عربيتين خلال تظاهرة مناهضة للاحتلال في تل أبيب

- لابيد: إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني

- القدس: إقامة قداس الأربعين لمراسلة «الجزيرة» شيرين أبو عاقلة

- "النجاح" تعود للتعليم الوجاهي وإلغاء قرار فصل 10 طلاب

- روسيا: 9 إسرائيليين يقاتلون مع أوكرانيا قتلوا خلال الحرب

- مصر: مقتل ضابطين وبدويين بانفجار عبوتين غرب رفح

* "القدس":

- مجلس عمداء جامعة النجاح يلغي قرارات فصل 10 طلاب

- تصاعد التوتر على حدود القطاع

- إقامة قداس الأربعين في القدس للشهيدة أبو عاقلة

- انتقاد الموقف الأمريكي إزاء الإعدامات الإسرائيلية

- إسرائيل تقرر تجميد 2000 تصريح إضافي لغزة

- افتتاح فعاليات أسبوع مقاومة العنصرية والاستعمار

- زيلينسكي يزور الجبهة الجنوبية في أوكرانيا