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شاهد الفيديو : سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على الدراجة

الأحد 19 يونيو 2022 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على الدراجة



وكالات

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث طفيف أثناء ركوب الدراجة في ولاية ديلاوير الأمريكية وسقط على الأرض، فيما أعلن البيت الأبيض عن عدم إصابة الرئيس البالغ من العمر 79 عاما.

استقل الرئيس الأمريكي، الذي ذهب إلى منزله في شاطئ ريهوبوث في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 45 لزواجه الجمعة، دراجة في المنطقة القريبة من منزله.

ووسط حراس الأمن، لوح بايدن للصحفيين الذين تبعوه وحياهم بقوله "صباح الخير". وفي تلك اللحظة، سقط الرئيس الأمريكي من دراجته وتدحرج على الأرض.

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