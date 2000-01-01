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صحيفة عبرية تكشف ثمن "المنطاد" الإسرائيلي بعد سيطرة المقاومة عليه

الأحد 19 يونيو 2022 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف ثمن "المنطاد" الإسرائيلي بعد سيطرة المقاومة عليه



القدس المحتلة / سما /

 كشفت صحيفة عبرية النقاب، عن الثمن الحقيقي لمعدات التصوير المتطورة الموجودة بداخل المنطاد الذي سقط في قطاع غزة، يوم الجمعة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن تكلفة معدات التصوير والبالون الذي سقط في يد حركة حماس، تبلغ حوالي 2 مليون شيكل.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن البالون "المنطاد" الإسرائيلي الذي يستخدم في أغراض التجسس على قطاع غزة، قد سقط بعد اصطدامه بعمود إنارة في مدينة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، وتمزق ولم تتمكن قوات الجيش الإسرائيلي من استعادته بعد سيطرة عناصر حركة حماس عليه.

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