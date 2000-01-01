أجواء غائمة إلى صافية

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.