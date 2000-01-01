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تصريح مقتضب للناطق باسم سرايا القدس…

السبت 18 يونيو 2022 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح مقتضب للناطق باسم سرايا القدس…



غزة /سما/

قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة انه استكمالاً للإعداد والتجهيز واستعداداً لأي معركة مقبلة، نعلن في سرايا القدس وبعون الله عن انطلاق مناورات "عزم الصادقين" التي ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة، وستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية.

وقال في تصريح له ان هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا، وتأكيداً منا على استمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة، والله ولي المؤمنين الصادقين.

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