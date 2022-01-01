  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مقتل ضابطين وبدويين يعملان بالجيش بانفجار عبوتين ناسفتين غرب رفح المصرية

السبت 18 يونيو 2022 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ضابطين وبدويين يعملان بالجيش بانفجار عبوتين ناسفتين غرب رفح المصرية



العريش/وكالات/

لقي ضابطان مصريان، ومواطنان بدويان، مصرعهم، السبت، إثر انفجار عبوتين ناسفتين خلال أعمال تمشيط للجيش المصري غرب رفح المصرية.

وأفادت مصادر أمنية، "أن العقيد أسامة عبد الحليم قائد الكتيبة رقم 188 مشاة بمدينة رفح، استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة، خلال تمشيط قرية المطلة غرب رفح، كما استشهد في حادث آخر منفصل بقرية الحسينات غرب رفح، ضابط آخر برتبة نقيب واثنان من البدو المسلحين التابعين للقوات الأمنية، واصيب اثنان آخران من البدو إثر انفجار عبوة ناسفة، وتم نقل الجثث والمصابين الى مستشفى رفح".

وقالت المصادر: إن القتيلين البدويين هما: عزارة أبو جراد وعيد أبو خلف السواركة، بينما أصيب سليمان محمد عايض، وحاتم محمد عواد، بشظايا متفرقة بالجسد وحالتهما حرجة".

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل في فلسطين

وزير الخارجية الاميركي السابق يكشف لأول مرة تفاصيل عن عملية اغتيال قاسم سليماني

عملية تضليل كبرى لاستدراجهم .. هكذا أعدمت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة في جنين!!

دولة عربية تسجل أعلى درجتي حرارة في العالم

كيف تعرف أن هناك من يسرق "الواي فاي" منك؟

صحيفة عبرية : هكذا تقضم مصر اتفاق السلام مع إسرائيل

هآرتس: أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على غزة لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الأوروبي يحذر : العالم على حافة المجاعة وموسكو تعسكر صادرات الحبوب

عملية تضليل كبرى لاستدراجهم .. هكذا أعدمت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة في جنين!!

غزة والفقر

هآرتس: أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على غزة لهذا السبب..

التنمية بغزة تتحدث عن آخر مستجدات دفعات شيكات الشؤون الاجتماعية

الاعلام العبري: مستوطنة نتيف هعسرا تتعرض لاطلاق نار من غزة والجيش يطالب المستوطنين بالتزام منازلهم

الاتصالات الفلسطينية