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البحرية بغزة تغلق البحر أمام الصيادين لهذه الاسباب….

السبت 18 يونيو 2022 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرية بغزة تغلق البحر أمام الصيادين لهذه الاسباب….



غزة/سما/

أعلنت الشرطة البحرية في قطاع غزة عن إغلاق البحر أمام حركة الملاحة بشكل كامل. وقالت الشرطة في بيان مقتضب: "قررنا إغلاق البحر أمام حركة الملاحة بشكل كامل حتى صدور تعليمات جديدة من القيادة".

من جهتها قالت نقابة الصيادين: "إلى جميع الإخوة الصيادين في محافظات القطاع يمنع الدخول إلى البحر والعمل فيه من الآن وحتى إشعار آخر لدواعي أمنية وعلى جميع الصيادين الالتزام بالتعليمات وخصوصا حسكات المجداف وسنعلمكم إذا جد أي جديد".

من ناحيتها أكدت مصادر مطلعة أن إغلاق البحر لوجود مناورة عسكرية لسرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مشيرا أنه سيتم اطلاق صواريخ تجاه البحر
 

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