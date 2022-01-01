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أريحا: البدء بتوزيع 100 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة

السبت 18 يونيو 2022 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا/ سما/

- بدأ الاتحاد العام للمعاقين، ومنظمة "معاقون بلا حدود"، وعدد من المؤسسات الداعمة لذوي الإعاقة، اليوم السبت، بتوزيع 100 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة في الضفة .

وقال أمين عام اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين مجدي مرعي، خلال حفل أقيم في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا، للإعلان عن بدء توزيع الكراسي المتحركة، إن الحملة تستهدف الاشخاص ذوي الاعاقة من مختلف الفئات العمرية في كافة المحافظات الشمالية.

وأكد أهمية دور المؤسسات الداعمة لذوي الإعاقة في تخفيف معاناة هذه الشريحة من أبناء شعبنا، والمساعدة في تلبية احتياجاتهم ودمجهم في المجتمع.

بدوره، أوضح ممثل منظمة "معاقون بلا حدود" نافز الرفاعي، أنه تم توفير 100 كرسي متحرك لخدمة المعاقين حركيا، بمساعدة خاصة من عدد من المؤسسات الداعمة لذوي الإعاقة في فلسطين، ولفت إلى أنه جرى توزيع 40 كرسيا منها، والعمل جار لتوزيع ما تبقى خلال أسابيع.

وقال: نسعى لتوفير أعداد أخرى من الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة من خلال المؤسسات المجتمعية والخيرية في فلسطين.

وتخلل الحفل تكريم عدد من الشخصيات الداعمة لحقوق ذوي الاعاقة، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات والفعاليات الرسمية في محافظة أريحا والأغوار.

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